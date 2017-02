Kaj se v četrtek, 9.2., dogaja na Štajerskem?

* Nakupovalno središče Planet Tuš v Celju so preoblekli v novo podobo. Postregel bo z najnovejšimi nakupovalnimi trendi in nadgradnjo celotne ponudbe, uradno ga bodo odprli dopoldne.

Naslednji konec tedna bodo na celjskem sejmišču pripravili drugi festival kave ter hrane in pijače Kulinart. Podrobnosti bodo predstavili dopoldne.

* Predavanje Nine Pap o etičnih problemih z evgeniko bo dopoldne v Šentjurju. Predavanje o tem, kako so se želje po popolnem potomcu v preteklosti sprevrgle v nacistične zločine ter kako znanost danes manevrira med etičnimi standardi ter željami staršev, ki si želijo otroke “po naročilu”.

* Poljudno predavanje na temo Sladki pelin – pozitivne učinkovine uporabe, bo nocoj v knjižnici v Slovenski Bistrici. Predaval bo Edgar Pršo.

* Deset tednov in deset tisoč kilometrov dolgo potovanje po centralni Aziji in Rusiji bo zvečer v šmarskem kulturnem domu predstavil Peter Zabret. Študent zadnjega letnika medicine je zagrizen popotnik, ki tuje dežele rad obišče tudi v sklopu izobraževanj na fakulteti.

* Rokometaši Celja Pivovarne Laško so uspešno odigrali prvo tekmo v SEHA ligi po reprezentančnem premoru. Pred njimi pa je tudi nadaljevanje tekmovanja v Ligi prvakov. V soboto bo v Zlatorogu gostoval švedski Kristianstad, Celjani pa bodo o pričakovanjih pred tekmo danes dopoldne v klubskih prostorih spregovorili na novinarski konferenci.

* Delovno srečanje Sveta županov LAS bo danes na Kozjanski domačiji v Dobju pri Planini.