Kaj se v četrtek, 8.9., dogaja na Štajerskem?

* Predavanje z naslovom ‘Stanje dozorelosti grozdja, smernice trgatve in nasveti pri predelavi letnika 2016’ bo dopoldne v degustacijskih prostorih vinske kleti Zlatega griča v Škalcah. Predavanje bo vodila specialistka za vinarstvo Tadeja Vodovnik – Plevnik.

Krvodajalska akcija pa bo danes v Ločah – kri bo možno darovati dopoldne v tamkajšnji osnovni šoli.

* V bistriški knjižnici bo nocoj predstavitev kmetije Borisa Vidnarja, ki se ukvarja s predelavo mesa in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji. Pripravljajo tudi pokušino njihovih izdelkov. Predstavitev sodi v sklop letošnjih Podob bistriških domačij, 2-dnevne prireditve, ki se jutri začenja v Slovenski Bistrici.

Eno od plesnih šol, ki že vrsto let deluje v Slovenski Bistrici, vodi Natka Geržina. Mladi iz tega kraja in okolice, ki se želijo pridružiti plesni šoli, se lahko udeležijo današnjega vpisa v novo sezono. Potekal bo v avli Gimnazije v Slovenski Bistrici.

* V Branibor clubu v Celju bo danes v celovečernem stand-up nastopil Boštjan Gorenc Pižama, ki bo nastopil v predstavi 50 odtenkov njive.

* Festival Maribor bo danes v znamenju pravljic, ki so navdihovale številne skladatelje.