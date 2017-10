Kaj se v četrtek, 5.10., dogaja na Štajerskem?

* Promocijo ‘Obrtni poklici – poklici prihodnosti’ bo dopoldne pripravila konjiška Območna obrtno-podjetniška zbornica. V konjiški športni dvorani bodo skupaj z Občinami Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje otrokom predstavili poklicne možnosti in priložnosti, ki jih prinašajo obrtni poklici. Med drugim bodo tudi simbolično podpisali pogodbo o podelitvi kadrovske štipendije, program pa bo z nastopom popestril Rok Terkaj.

Aktivnosti Občine Slovenske Konjice ob Evropskem tednu mobilnosti bodo dopoldne na igrišču pred športno dvorano.

* V viteški dvorani Bistriškega gradu bo nocoj, ob svetovnem dnevu učiteljev, slavnostni koncert učiteljev Glasbene šole Slovenska Bistrica.

* Vrtec Šmarje pri Jelšah ob tednu otroka za vse enote vrtca in prve triade osnovne šole organizira predstavitev intervencijskih služb. Sodelovali bodo gasilci, policija, vojska, gorska reševalna, kinologi in druge službe za pomoč in reševanje

V domu krajanov v Podsredi bo nocojšnji Aškerčev večer posvečen Svetlani Makarovič.

V Knjižnici Rogaška Slatina pa pripravljajo kulinarično popoldne.

* Novi cikel predavanj Ali lahko danes sploh še kaj počnemo s filozofijo? mag. Tatjane Rozman začenjajo v celjski Osrednji knjižnici