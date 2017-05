Kaj se v četrtek, 4.5., dogaja na Štajerskem?

* V Bistriškem gradu bodo dopoldne z izbranim izvajalcem podpisali pogodbo za izgradnjo obvozne ceste, ki se nanaša širitev industrijske cone Impol. Pogodbo bosta podpisala župan dr. Ivan Žagar in izvršna direktorica Cestnega podjetja PtujMetka Zajc Pogorelčnik.

Dobrodelni koncert pa prireja bistriški Lions klub nocoj v telovadnici tamkajšnje Srednje šole. Sodelovali bodo učitelji in učenci glasbene šole, prihajajo tudi posebni gostje: Luka Šulić, član dueta 2CELLOS, pevec in pianist Uroš Perić ter saksofonist Oto Vrhovnik. Zbran denar bodo namenili nakupu glasbil za najmlajše člane Glasbene šole Slovenska Bistrica.

* V Šentjurju v Izobraževalnem centru Eksena bo varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer predstavila pilotski projekt Zagovornik – glas otroka. Kasneje bo še okrogla miza, dogodek pa bodo popoldne začeli z glasbeno-lutkovno predstavo.

* V Slovenskih Konjicah bodo drevi odprli razstavo pokojnega akademskega slikarja Marjana Skumavca »Iz konjiške delavnice«. Ob 70-letnici slikarjevega rojstva bodo v Domu kulture na ogled slike, nastale v času, ko je zahajal na Konjiško, prvič bodo razstavljene tudi risbe trt iz vinogradov konjiških Škalc. Ob odprtju zanimive razstave pripravljajo tudi kulturni program z glasbo, spregovorila bosta konjiški in zreški župan ter likovni kritik in publicist Milan Pirker.

* I. gimnazija v Celju je ena prvih srednjih šol, ki se je aktivno vključila v projekt ‘Slovenska mreža zdravih šol’, ki ima nad sabo tudi evropsko mrežo. Zavezali so se, da bodo spodbujali, krepili in širili iniciative na raznih področjih zdravja v svojem okolju.

* V Podčetrtku bo tudi danes sejem z različnimi izdelki in domačimi dobrotami. V Imenem pa bo popoldne na ogled komedija Toneta Partljiča Čaj za dve.