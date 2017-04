Kaj se v četrtek, 27.4., dogaja na Štajerskem?

* Slovesnost ob dnevu upora proti okupatorju bo dopoldne pri spomeniku na Boču. Slavnostni govornik bo dr. Alojz Šteiner, predsednik Zveze slovenskih častnikov. Kulturni program bodo ustvarjali Moški pevski zbor Rogaška Slatina, učenci Glasbene šole Rogaška Slatina in godba na pihala KUD Janko Živko Poljčane. Prireditev bo, če bo deževalo, pod streho.

Tradicionalni 43. Trim pohod na Boč, ki ga ob dnevu upora prireja Planinsko društvo Poljčane skupaj z veteranskimi organizacijami, bodo izpeljali v vsakem vremenu.

* Zaradi napovedanega dežja so nekateri organizatorji odpovedali za danes načrtovane prireditve. Tako slovesnosti ob dnevu upora proti okupatorju, ki naj bi jo za občine Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje danes pripravili na Tolstem vrhu, ne bo. Prav tako ne bo za danes napovedanega srečanja starodobnikov v Šentjurju – prireditev bo pri šentjurski železniški postaji v soboto.

* Zaradi praznikov in počitnic pa v teh dneh na cestah pričakujejo močno povečan promet, še posebej proti morju in Hrvaški. Najbolj obremenjeni odseki in mejni prehodi bodo od Ptuja do mejnega prehoda Gruškovje, kjer je promet dodatno oviran zaradi gradnje avtoceste. Če se odpravljate na pot, svetujejo, da pred tem preverite stanje na cestah in mejnih prehodih.

Če se znajdete v zastojih, pa ne zapuščajte vozil