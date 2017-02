Kaj se v četrtek, 23.2., dogaja na Štajerskem?

* Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna bo dopoldne z obiskom počastil predsednik Borut Pahor. Zanj bodo pripravili sprejem in kratek kulturni program. Sicer pa bo obisk predsednika države namenjen predvsem pogovoru in druženju z uporabniki.

* Dan za novo znanje bo na Bistriškem. Na Šmartnem in na Tinju bodo kmetijski svetovalci predstavili ukrepe kmetijske politike za leto 2017. Predavanje bo dopoldne v gasilskem domu Šmartno in opoldne v gasilskem domu na Tinju. Poljudno predavanje o pitni vodi bo nocoj v knjižnici v Slovenski Bistrici. Predavala bo Ica Kre-bar.

Brezplačna delavnica Spremeni sebe in spremenil boš svet bo nocoj v Razvojnem centru narave v Poljčanah. Delavnico bo vodil Ivan Jurgec. Predavaje Moč barve pa bo nocoj v knjižnici v Poljčanah.

* Počitniška delavnica, na kateri bodo babice in dedki ustvarjali s svojimi vnuki in drugimi otroci, bo dopoldne na ljudski univerzi Šentjur. Aktivnosti bodo spodbujale medgeneracijsko učenje in druženje.

* Ob različnih športnih aktivnostih, ki jih v teh dneh za otroke pripravljajo v Obsotelju in na Kozjanskem, bo dopoldne tudi ustvarjalno. V slatinski knjižnici bodo izdelovali nakit, v šmarskem muzeju baroka pa bodo ustvarjali, kot so to počeli njihovi vrstniki pred stoletji.

Pogovorni večer z dr. Petrom Čeferinom odvetnikom in avtorjem številne strokovne literature s področja odvetništva bo nocoj v Šmarju pri Jelšah. S pogovornim večerom bodo odprli tudi novo sezono bralne značke za odrasle, ki bo v Šmarju že 11. po vrsti.

* V krčmi TamKoUčiri v Celju bo v predstavili ‘Frestyle comedy’ nastopil Tadej Toš.