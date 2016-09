Kaj se v četrtek, 22.9., dogaja na Štajerskem?

BISTRIŠKO

* Popoldne bodo bistriški občinski svetniki govorili tudi o lanskem in letošnjem proračunu ter delovanju javnih zavodov, opredelili se bodo do imenovanja direktorjev Ljudske univerze in Lekarne.

* S predavanjem o sodobni mobilnostni tehnologiji in testiranjem električnih avtomobilov ter e-koles bodo obeležili Evropski teden mobilnosti.

* Na Uradu za delo bo motivacijska delavnica, strokovni delavci urada in Centra za socialno delo pa bodo imeli srečanje na temo zaposlitvene rehabilitacije.

* Živahno bo pri teniških igriščih. Tam bo 10. humanitarni Finguštov taca turnir – družabni klubski turnir dvojic z zbiranjem dobrodelnega prispevka.

* Koncert v Bistriškem gradu nocoj prireja domača Glasbena šola. Tokrat bodo nastopili učitelji šole z gosti.

* Še na Pragersko – tam bodo odprli dve razstavi. V muzejskem vagonu razstavo fotografij o desetih letih delovanja folklorne skupine Breza. V Vodnem stolpu pa razstavo z naslovom »Bila je Policijska postaja Pragersko«.

KONJIŠKO

* Delegacija iz Zvezdnega mesta, v kateri bo tudi župan Valeri Ivanovich Tokarev, bo obiskala Slovenske Konjice in predstavnike konjiške občine. Mesti sta sicer preko Plavalnega kluba Slovenske Konjice razvili močno prijateljsko vez in sodelujeta že od leta 2013, lani pa so podpisali tudi Listino o prijateljstvu.

OBSOTELJE IN KOZJANSKO

* V Pegazovem domu v Rogaški Slatini ta teden v sklopu svetovnega dne Alzheimerjeve bolezni pripravljajo različne aktivnosti osveščanja o tej bolezni in soočenju z njo. Popoldne bo delavnica fitnes možganov.

ZREŠKO

* Danes na Rogli začenjajo tekmovanje ekip iz Nujne medicinske pomoči.Tekmovanje so bo končalo v soboto z razglasitvijo rezultatov in povorko reševalnih vozil z Rogle v dolino.

CELJSKO

* V Citycentru Celje so končali posodobitev garažne hiše. Nekoliko spremenjen prometni režim bo obiskovalcem olajšal parkiranje. Podrobnosti prenove bodo v Celju predstavili dopoldne.

* V Narodnem domu v Celju bodo obeležili 15 let Celjskega literarnega društva, v Branibor clubu pa pripravljajo stand up večer z gosti iz Hrvaške ter Bosne in Hercegovine.

* Celjski rokometaši bodo dopoldne predstavili cilje pred prvo tekmo Lige prvakov v tej sezoni – prvi bodo v zlatorogu gostovali Zagrebčani.

ŠENTJURSKO

* Kako povečati lokalno samooskrbo na Šentjurskem? O tem bodo govorili na popoldanski okrogli mizi na Razvojni agenciji Kozjansko.

* Ob Evropskem tednu mobilnosti pa v Šentjurju pripravljajo okroglo mizo o strategiji prometa v občini. Na stojnici na Mestnem trgu bodo sprejemali tudi predloge in mnenja občanov s področja prometne problematike. Kasneje bodo še enemu od tistih, ki je izpolnil anketo o prometu na Šentjurskem, podelili električno kolo.