Kaj se v četrtek, 22.12., dogaja na Štajerskem?

KONJIŠKO

* Na svoji zadnji letošnji seji bodo konjiški občinski svetniki drevi imeli na mizah predlog proračuna za leto 2017. Dokument morajo sprejeti še v drugi obravnavi. Sicer pa bodo med drugim znova govorili tudi o novem načinu financiranja krajevnih skupnosti.

* Konjiški župan Miran Gorinšek bo že dopoldne obiskal nekatere enote konjiškega vrtca.

* Zaključek leta pa bodo popoldne na Turistični kmetiji Lopan imeli člani Društva upokojencev Loče.

OPLOTNIŠKO

* Božično-novoletni dobrodelni koncert drevi v športni dvorani Milenij v Oplotnici pripravljajo učenci in delavci OŠ Pohorskega bataljona. Zbran denar bodo namenili za dejavnosti otrok oplotniške šole.

BISTRIŠKO

* V Slovenski Bistrici na Božičkovem sejmu popoldne pripravljajo rajanje s plesnim klubom Lara in plesno šolo Jaydance. Zvečer pa se bodo zabavali s 6pack Čukur in the hangover ladies.

* V glasbeni šoli v Slovenski Bistrici se bodo popoldne na koncertu predstavili tekmovalci.

CELJSKO

* V kulturnem domu Vojnik pripravljajo nocoj ogled monokomedije Oh, teater. V dvorani Golovec bo tradicionalna predpraznična prireditev Top classic 2016. Na Glavnem trgu pa v sklopu Pravljičnega Celja pripravljajo koncert skupine Toscabeat.

OBSOTELJE IN KOZJANSKO

* V šmarskem muzeju baroka bo zvečer drugi koncert muzejskega glasbenega abonmaja. V muzejskem atriju bosta božično simfonijo pričarali domačinka Petra Bračko na orglah in Anja Ravnikar Zabukovšek na violončelu. Koncert je za imetnike muzejskega glasbenega abonmaja in izven.