Kaj se v četrtek, 18.5., dogaja na Štajerskem?

* V Cinkarni Celje bodo popoldne predstavili rezultate ocene tveganja za zdravje ljudi in okolje zaradi odkritih starih bremen na lokaciji aktualne proizvodnje. Oceno in predlog ukrepov bo predstavilo pooblaščeno nemško podjetje.

Do nedelje pa bodo v Celju štirje strokovni avto-moto-logistični sejmi, med katerimi dva praznujeta okrogla jubileja. Na 20. sejmu Avto in vzdrževanje, 10. sejmu Gospodarska vozila, 12. sejmu Moto boom in na novo zasnovanem sejmu učinkovitih logističnih rešitev Logistika si bo mogoče ogledati ponudbo 400 najboljših svetovnih blagovnih znamk na tem področju.

* V Poljčanah bodo popoldne na seji občinskega sveta določili letošnje dobitnike občinskih priznanj in nagrad ter priznanj za športne dosežke.

Zaključni javni nastop učencev prireja nocoj poljčanski oddelek glasbene šole.

V Bistriškem gradu bo popoldne Podravski forum, kjer bodo govorili o gospodarski prihodnosti Podravja in okolice, med drugim tudi o predvideni naložbi družbe Magna v Hočah. Forum prireja Poslovna akademija Časnika Finance.

* Krvodajalska akcija bo dopoldne v Slovenskih Konjicah. Kri bo možno darovati v dvorani Konjičanka.

* Ob mednarodnem dnevu muzejev svoja vrata dopoldne odpira Anin dvor v Rogaški Slatini. Ogledate si lahko steklarsko, grafično, domoznansko, parkovno in vodno zbirko. Prav tako ima dan odprtih vrat grad Podsreda. Ob mednarodnem tednu družin si grad lahko družine brezplačno ogledajo vse do nedelje.

V Kulturnem centru Rogaška Slatina bodo drevi zadoneli zvoki citer. Prireditev se odvija v sklopu tedna ljubiteljske kulture.

* Mednarodni muzejski dan bodo v Žički kartuziji obeležili z brezplačnimi dopoldanskimi in popoldanskimi vodenimi ogledi

* Območno revijo vokalnih skupin iz občine Šentjur Ko ulega mrak se po vasi zvečer pripravljajo cerkvi sv. Jurija v Šentjurju.

Višješolske programe prehranske verige, ki jih izvajajo na Šolskem centru Šentjur, bodo na šoli predstavili dopoldne. Vrtnarsko predavanje Čar vrta agronominje Nade Vreže bo dopoldne na Občini Šentjur.

* Društvo upokojencev Oplotnica pripravlja pohod v počastitev občinskega praznika. Že dopoldne se bodo zbrali pred Občino in se podali mimo pokopališča do Mohorja. Kasneje si bodo ogledali še podjetje OVERLES.