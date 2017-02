Kaj se v četrtek, 16.2., dogaja na Štajerskem?

* O letošnjih načrtih konjiškega komunalnega podjetja, stanovanjskega podjetja in Zavoda za šport bodo nocoj govorili na seji konjiškega občinskega sveta. Svetnik bodo med drugim prisluhnili tudi poročilu o izvajanju akcijskega načrta za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v občini.

* Osrednja tema občinskega sveta v Slovenski Bistrici bo letošnji proračun. Prav tako bodo odločali o številnih drugih temah: ureditvi ulice na Jožefu, širitvi industrijske cone Impol in dobitnikih letošnjih občinskih priznanj in nagrad.

Makolski občinski svet pa bo danes ob letošnjem proračunu odločal še o nadaljnji ureditvi lokalne ceste Pečke – Sl. Bistrica, letnih programih športa ter ljubiteljske kulture in še nekaterih aktualnih temah.

* Zdaj pa v Rogaško Slatino. Občina in Eko sklad bosta popoldne v kulturnem centru odprla energetsko-svetovalno pisarno. Občanom bodo odslej ob četrtkih popoldne nudili brezplačno energetsko svetovanje.

Delavnico o blagodejnih učinkih Donata pripravljajo v Pivnici mineralnih vod.

V kulturnem centru v Rogaški Slatini pa bo nastopil Denis Avdić.

* Delavnica na temo povišanega krvnega sladkorja bo dopoldne v župnišču na Ponikvi. Delavnica je namenjena vsem, ki se srečujejo s to težavo in tistim, jo želijo preprečiti.

Predavanje o prenosu občutkov med generacijami in o tem, kako vsi nosimo v sebi vzorce iz otroštva, bo v sejni sobi šentjurske Občine.

*Celje: V Narodnem domu pripravljajo dobrodelni koncert Ditke in Ferija Lainščka.

Na Stand up večeru v Braniborju bosta nastopili Marina Orsag in Vlatka Mifka.

Rokerski nadobudneži natečaja Wokswagen Rocks pa se bodo pred žirijo in občinstvom za finalni nastop in bogate nagrade pomerili danes v dvorani Mladinskega centra Celje.

* V Slovenski Bistrici in Šentjurju nastop mladih glasbenikov