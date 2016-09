Kaj se v četrtek, 15.9., dogaja na Štajerskem?

BISTRIŠKO

* Svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser se je vrnil v Slovenijo. Navijače bo pozno popoldne pozdravil na dvorcu Štatenberg, kjer bo pred tem tudi srečanje z novinarji. Poskrbljeno bo za zabavo, kar sedem ansamblov bo igralo.

* Vinogradniško – sadjarsko društvo Poljčane prireja predavanje o pripravah na letošnjo trgatev. Udeleženci bodo dobili vse podatke o dozorelosti grozdja, vrednosti kislin in posledicah toče ter pozebe.

* Na Črešnjevcu pa društvo upokojencev popoldne prireja pohod v Farovec.

CELJSKO

* Tri celjska javna podjetja, Simbio, Energetika in Vodovod Kanalizacija, letos obeležujejo 20 let samostojnega delovanja. Danes bodo javnosti predstavili dosežke na področju okolja ter projekt ureditve krožišč, s katerim so poskrbeli za lepši videz vstopnih točk v Celje, Vojnik, Štore in Dobrno.

* Muzejsko srečanje za prvošolce bo popoldne v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Pripravljajo voden ogled po razstavah Otroškega muzeja Hermanov brlog.

OBSOTELJE IN KOZJANSKO

* Steklarna Rogaška danes na široko odpira svoja vrata. Vse do sobote bodo brezplačni vodeni ogledi proizvodnje. V tem času bodo v vseh prodajalnah tudi popusti na kristalne izdelke.

* V šmarskem kulturnem domu bodo na ogled postavili dela slikarja Rada Romiha. Ljubiteljski slikar v svojih delih upodablja krajine in vedute iz rojstne Bistrice ob Sotli.

* Anina galerija Rogaška Slatina pa v sodelovanju z dunajsko galerijo pripravlja mednarodno likovno razstavo – pozno popoldne jo bosta odprla slatinski župan mag. Branko Kidrič in županja 12. dunajskega okrožja Gabriele Votava, prisoten bo tudi generalni konzul Jordanije Samir Armani.

ŠENTJURSKO

* O preprečevanju padcev oseb z demenco bodo popoldne govorili v Domu starejših Šentjur. Predavala bo socialna delavka Vesna Padjan, na povabilo domačega združenja za pomoč pri demenci Spominčica.

KONJIŠKO

* Krvodajalska akcija bo dopoldne v osnovni šoli v Vitanju.

* Razstavo risb Erika Vodenika bodo drevi odprli v Mladinskem centru Dravinjske doline v Slovenskih Konjicah.