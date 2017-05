Kaj se v četrtek, 11.5., dogaja na Štajerskem?

* Dijaki Šolskega centra Rogaška Slatina se danes z muzikalom ponovno vračajo na domač oder. Za njimi je že šest nastopov, s katerimi vedno znova očarajo občinstvo.

Muzikal so pripravljali več kot eno leto in je del številnih prireditev, ki jih na Šolskem centru Rogaška Slatina pripravljajo ob 70-letnici šole.

V dvorani kulturnega doma Šmarje pri Jelšah Rdeči križ pripravlja tradicionalno prireditev Solidarnost je naša vrlina. Območno združenje Rdečega križa Šmarje pri Jelšah bo na prireditvi izročilo priznanja 116 krvodajalcem iz občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah. S prireditvijo se ob tednu Rdečega križa zahvalijo vsem, ki s prostovoljnim, brezplačnim in anonimnim darovanjem krvi povrnejo in ohranjajo zdravje drugim ljudem.

* Predavanje o temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne uporabe defibrilatorja bo nocoj v domu kulture Studenice.

* V muzeju novejše zgodovine v Celju bodo popoldne odprli razstavo Jeans generacija: prikazali bodo celjsko popularno kulturo od kavbojk do mobitela. Na Osnovni šoli Lava pa pripravljajo odprtje 8. likovne razstave, ki predstavlja dela v dveh sklopih: Ljubezen med Veroniko Deseniško in Friderikom ter Srečno otroštvo.

* Trboveljčan Mitja Duh je nekdanji odvisnik od trdih drog, danes pa ekstremni športnik in humanitarec. Dopoldne bo v Šentjurju, v prostorih Občine, predstavil svojo zgodbo o trdih in neizprosnih padcih v začaran krog drog, mučnih bojih s psihozami za zidovi zapora na Dobu ter težavnim povratkom v normalno življenje in boljše dni.

* Društvo Bistriški škrat prireja popoldne v Slovenski Bistrici Škratov pohod ob polni luni.