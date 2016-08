Kaj se v četrtek, 1.9., dogaja na Štajerskem?

* Začenja se novo šolsko leto. Na šestih osnovnih šolah, dveh konjiških, loški, zreški, vitanjski in oplotniški, ter njihovih podružnicah bodo pouk letos obiskovali 2.604 osnovnošolci, od teh jih bo šolski prag prvič prestopilo 321, štirje več kot lani.

* V Celju bo danes šolski prag prestopilo 3.828 učencev, od tega bo 487 prvošolcev. Največ otrok bo letos obiskovalo celjsko II. osnovno šolo, medtem ko bo največ prvošolčkov na I. osnovni šoli. Tudi na Osnovni šoli Frana Kranjca, ki jo ne obiskujejo otroci iz strnjenih blokovskih naselij letos beležijo zavidljiv vpis prvošolčkov.

* V osnovne šole na širšem Bistriškem danes prihaja zelo močna generacija prvošolčkov. Kar 118 jih pričakujejo na OŠ Pohorski odred v Slovenski Bistrici in 50 na Drugi osnovni šoli. 60 jih pričakujejo na Spodnji Polskavi in podružničnih šolah, 18 v Laporju, 16 na Črešnjevcu, 12 na Tinju, 9 na Šmartnem, 8 v OŠ Minka in 5 na Keblju.

V Poljčanah bo v šolske klopi prvič sedlo 54 otrok, prav tako je dovolj vpisanih za samostojni oddelek v šoli v Makolah, kjer pričakujejo 18 prvošolcev.

Glasbena šola Slovenska Bistrica pa je pridobila 4 dodatne učilnice. Popoldne bodo pridobitev obeležili s slovesnim odprtjem.

V Makolah se začenja 14. mednarodni kiparsko slikarski simpozij Forma viva Makole 2016. Deset dni bo na prostem ustvarjalo šest kiparjev iz Srbije in Slovenije, v soboto se jim bo na enodnevni slikarski koloniji pridružilo še skoraj 30 slikarjev.

Vsem prvošolčkom Knjižnica Slovenska Bistrica in njene krajevne enote danes in jutri omogočajo brezplačni vpis.