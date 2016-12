Pred celjsko avtobusno postajo je več gasilskih in policijskih patrulj.

Po naših informacijah so v tajništvu dobili sumljivo poštno pošiljko, iz katere se je usul bel prah. Obe osebi, ki sta bili v stiku s prahom, sta v zaprtem prostoru, na kraju so policisti in gasilci.

Dogodek so za naš medij uradno potrdili tudi na Policijski upravi Celje.