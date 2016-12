Kaj in koliko govorijo v parlamentu?

Parlameter je novo spletno orodje, ki uporabniku na preprost in prijazen način naslika dogajanje v parlamentu. V zadnji številki lokalnega časopisa NOVICE so preverili, kaj Parlameter pravi o konjiškem poslancu in Konjicah, Zrečah, Vitanju ter Oplotnici.

Med drugim so ugotovili, da je poslanec Bojan Podkrajšek (SDS) v parlamentu izgovoril 74.452 besed, največkrat besede prevoznica, cenjen, kmetija.

Več pa v NOVICAH!