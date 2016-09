Kaj je po petih letih stečaja zraslo na pogorišču Alposa?

Kaj je po petih letih stečaja zraslo na pogorišču šentjurskega Alposa, preverjajo v septembrskih Šentjurskih novicah.

Tradicijo proizvodnje nadaljujejo v podjetju Alpos Alu, kjer izdelujejo aluminijaste lestve in druge izdelke. Po zadnjih podatkih so v letu 2014 dosegli več kot 8,5 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje. Na območju nekdanjega Alposa deluje tudi podjetje za zbiranje in odvoz odpadkov Urvis. Alposovo Cevarno z orodjarno je kupilo podjetje IGM Trgovina s sedežem v Makedoniji, ki pa proizvodnje še ni zagnalo. Spomnimo tudi, da je upravno stavbo kupilo podjetje Xena.

