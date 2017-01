Jurij Brumec: “Verjetno nam po žilah teče vino!”

Ekipa lokalnega časopisa NOVICE je konec lanskega leta obiskala vinogradniško in vinarsko družino Brumec na Klokočovniku pri Ločah. Povabili so jih na sprehod v njihove vinograde, kjer nadaljujejo kartuzijansko tradicijo pridelave vin. Pokusili so vina, ki so jih pred kratkim odeli v povsem novo podobo blagovne znamke Meum, s katero so stopili na samostojno poslovno pot. Okoli 25 tisoč steklenic vin naj bi ob dobri letini dalo nekaj več kot 30 tisoč trt. Prve polnitve pa so že na voljo .

Reportažo o družini Brumec, njihovih vinih in smelih načrtih preberite v zadnjih NOVICAH!

1 od 5