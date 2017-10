Izjemni mladi gledališčniki in pevci s Šentjurskega

Na zaključni prireditvi projekta Kulturna šola v Grosupljem so pred dnevi nagradili tudi dve šoli s Šentjurskega. V kategoriji za posebne dosežke je Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur prejela priznanje za izredne dosežke na področju gledališke dejavnosti, Osnovna šola Planina pri Sevnici pa priznanje za izredne dosežke na področju zborovske dejavnosti.

Biti kulturna šola je KUL!

Na osnovnih šolah v občini Šentjur najboljši na gledališkem in zborovskem področju

V petek, 22. septembra, je v Grosupljem potekala zaključna prireditev Kulturna šola 2017 v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD) in OŠ Louisa Adamiča Grosuplje (najbolj kulturna šola leta 2016). Na prireditvi, ki se je je udeležila tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič, so razglasili imena 70 osnovnih šol, ki so si letos prislužile naziv kulturna šola, in najboljšo med vsemi, najbolj kulturno šolo leta 2017. To je po mnenju komisije postala Osnovna šola Franceta Prešerna iz Maribora.

JSKD že slabo desetletje slovenskim osnovnim šolam, ki na kulturnem področju še posebej izstopajo, podeljuje naziv kulturna šola, s čimer želi predstaviti najkakovostnejše dosežke osnovnih šol na področju kulturnih dejavnosti ter širšo javnost seznaniti s primeri dobre prakse. Na začetku vsakega šolskega leta pa podelijo posebna priznanja za šole, ki še posebej izstopajo na posameznih kulturnih področjih, in naziv naj kulturna šola tekočega leta.

Letos sta bili v kategoriji za posebne dosežke v konkurenci 14 šol nominirani kar dve osnovni šoli iz občine Šentjur – OŠ Franja Malgaja Šentjur in OŠ Planina pri Sevnici. Prva je prejela priznanje za izredne dosežke na področju gledališke dejavnosti, druga pa priznanje za izredne dosežke na področju zborovske dejavnosti.

OŠ Franja Malgaja Šentjur se s svojimi gledališkimi predstavami v zadnjih letih konstantno uvršča v sam vrh najboljših otroških gledaliških predstav Slovenije. Lansko leto so bili za svojo predstavo Štiri črne mravljice (mentorici Alenka Žolgar Jakopič in Ksenija Steblovnik Rak) na državnem srečanju otroških gledaliških skupin Slovenije nagrajeni z zlato plaketo, letos pa so se s predstavo Prosto po Gorencu (mentorica Bojana Potočnik) prav tako uvrstili v sam vrh slovenske otroške gledališke ustvarjalnosti. Predstava Zvezdica Zaspanka (mentorici Laura Senger Jakončič in Ksenija Steblovnik Rak) pa je letos posegla po regijskem nivoju.

Na OŠ Planina pri Sevnici se venomer trudijo, da bi ponudbo svojih kulturnih dejavnosti kar najbolj približali tako učencem kot tudi njihovim staršem in sokrajanom. Še posebej prodorni in uspešni so na področju zborovske dejavnosti. Na šoli delujejo trije zbori in štiri vokalno-inštrumentalne skupine. Mladi pevci prepevajo z žarom in navdušenjem, njihov mentor Matej Romih pa išče vedno nove možnosti za aktivno širjenje in negovanje ljubezni do petja učencev. Njihovi pevski zbori se redno udeležujejo zborovskih revij in tekmovanj, tudi mednarodnih.

Projekt Kulturna šola spodbuja kulturno vzgojo, omogoča ustvarjalnost mladih na raznolikih umetnostnih področjih, podpira kakovostne dosežke, skrbi za izobraževanje mentorjev ter stremi k temu, da bi postale šole žarišča kulturnega dogajanja v svojih lokalnih okoljih. Da bi spodbujal kakovosten način preživljanja prostega časa, pripravi JSKD znotraj projekta Kulturna šola letno več kot 1000 različnih selekcioniranih kulturnih programov, srečanj in festivalov gre vsako leto več kot 70.000 otrok. Med njimi je veliko osnovnošolcev s šol občin Šentjur in Dobje. Zaradi svojih dejavnosti je OŠ Dobje tako letos obnovila naziv kulturna šola za obdobje petih let, OŠ Hruševec Šentjur pa je ta laskavi naziv prejela prvič. Tako znotraj območne izpostave Šentjur letos prvič vseh sedem osnovnih šol nosi naziv KULturna šola.

Pripravila: Nastija Močnik, vodja OI Šentjur JSKD

Foto: Zoran Borovšak