Iz Celja odhaja Poteko, prihaja Anić

Rokometni klub Celje Pivovarna Laško je uspel v enega izmed klubov elitne lige prvakov plasirati še četrtega igralca v zadnjem letu dni. Vid Poteko odhaja v Meškov Brest. Celjani pa so že našli zamenjavo zanj in to v Igorju Aniću, s Francijo svetovnemu in evropskemu prvaku, ki je ta naslov na klubski sceni osvojil še s Kielom.

Vid Poteko: “Pravzaprav še ne čutim, da odhajam iz Celja, saj moramo v naslednjih dveh tednih dokončati še zadnje dejanje te sezone in osvojiti naslov. Že lani sem na svoj naslov prejel zanimive ponudbe, o katerih sem razmišljal in jih dolgo časa odklanjal, letos se je zgodba ponovila, na mizi sem imel kar nekaj ponudb, a ponudba Meškova je bila tista, ki je nisem mogel zavrniti, saj gre za klub, ki mi poleg ostalih pogojev nudi igranje elitne lige prvakov ter SEHA lige, ki sta zelo kakovostni tekmovanji. Začutil sem, da je morda sedaj čas, da se preizkusim tudi v tujini, kar je bila moja želja in mislim, da je želja večine športnikov. Občutki ob tem so mešani. Zelo dolgo časa sem razmišljal ali oditi iz Celja. To je moj klub, dal mi je vse kar vem in znam o rokometu, odlično se dela z mladimi igralci in na njihovem razvoju, tako bo gotovo tudi v prihodnje. Več kot 100-odstotno pa sem prepričan, da se bom v Celje še vrnil in da tu še nisem zaključil celotne zgodbe.”

Igor Anić: “Celje je najboljši slovenski klub z izjemno tradicijo na mednarodni sceni. V zadnjih letih vsako leto producirajo izjemne mlade rokometaše, zato sem zelo vesel, da se bom pridružil tej ekipi in ji pomagal s svojimi izkušnjami, ki sem jih nabral v dosedanji karieri, hkrati pa pričakujem, da se bom tudi sam razvil in postal še boljši rokometaš. Tu je kar nekaj igralcev, ki igrajo za reprezentanco, srečevali smo se tudi v ligi prvakov in jih že poznam, nekaj pa je mladih, ki so gotovo prihodnost, saj igrajo v Celju. O Tamšetu sem slišal samo zelo pozitivne stvari, tako osebno kot po športni plati, tako da sem zelo srečen, ker bom lahko delal z njim. Seveda so cilji povezani tudi z osvajanjem lovorik, kar verjamem, da nam bo skupaj uspevalo, zato se že veselim prihoda v Celje.”

Foto: RK Celje Pivovarna Laško