Inšpektor: “Kadar govorimo o zdravju ljudi, je tudi dlaka v jajcu pomembna”

Damjan Strelc iz Zreč je med opravljanjem počitniškega dela v različnih gostinskih lokalih videl marsikaj, zato se je odločil, da postane sanitarni oziroma zdravstveni inšpektor. 11 let deluje na območju bistriške enote Zdravstvenega inšpektorata. Z inšpektorjem so se v lokalnem časopisu NOVICE pogovarjali tudi o odpadkih, aditivih v prehrani, kakovosti vode in obveznem cepljenju otrok.

Med drugim je povedal, da nima občutka, da bi se ga tisti, ki jih nadzira, bali, seveda pa obiska inšpektorjev niso veseli. Nekateri pravijo, da inšpektorji iščejo dlako v jajcu. “Sam menim, da kadar govorimo o zdravju ljudi, je tudi dlaka v jajcu pomembna.”

