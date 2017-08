Imeno v znamenju konjskih dirk

Zadnjo julijsko soboto so pod organizatorstvom Konjenice Virštanj Obsotelje na hipodromu v Imenem potekale tradicionalne konjske dirke. Dogajanje se je začelo po 13. uri, ko so na progo prvi stopili poniji in se pomerili v dirki, slavila pa je Tamara Hočevar na svojem poniju Popayu. Nato so progo zavzeli rekreativni konji, ki so se pomerili v dveh skupinah na 1.200 metrov. V kategoriji rekreativcev je bilo moč videti največ domačih konjenikov in konj, ki so v lasti članov Konjenice Virštanj Obsotelje, v finalni seriji teh konj pa sta se med domačimi konjeniki najbolje odrezala Gregor Ivačič, ki je zasedel 2. mesto s kobilo Špelo, katere lastnik je Ivan Trupaj, 3. mesto pa je pripadlo predsedniku Konjenice Virštanj Obsotelje Mitji Mramorju, ki je jezdil na La viti Mateja Geršaka. Tik pred koncem uradnega dela dirk so na progo stopili še polnokrvni konji, ki so se pomerili v najmočnejši dirki na 2.000 metrov. Dirke je v smiselno in duhovito celoto povezoval Miran Ogrizek, organizatorji so poskrbeli tudi za bogat spremljevalni program.

