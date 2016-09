Hlajenja na konjiškem bazenu je konec, v Termah Zreče so bazeni odprti vse dni

Na konjiškem bazenu, ki je obratoval od 17. junija do 31. avgusta, so to poletje imeli 54 kopalnih dni od 76 možnih. Našteli so 5.290 kopalce, kar je nekoliko manj kot lani. Kopalna sezona je tudi letos po pričakovanjih prinesla rdeče številke. Pokrivanje izgube, kolikšna je tokrat se še ne ve, pa je že načrtovano v občinskem proračunu.

Na bazenih Term Zreče so v letošnji poletni kopalni sezoni našteli skoraj 40.000 kopalcev, kar je približno enako kot v lanskem poletju. Sicer pa so njihovi bazeni, tudi zunanji, odprti vse dni v letu.

Več v četrtek v lokalnem časopisu NOVICE.