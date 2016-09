Hiša daril od danes tudi v Slovenskih Konjicah

V Slovenskih Konjicah so na Liptovski cesti (pri Sparu) danes odprli trgovino Hiša daril. Največjo verigo darilnih trgovin v Sloveniji. Direktor Hiše daril, Božidar Dokl je povedal, da je to specializirana trgovina z največjo ponudbo daril, darilnih izdelkov in aranžiranih daril v državi.

Ob odprtju so vsa gospodinjstva v Slovenskih Konjicah, Zrečah, Vitanju, Stranicah in Ločah na dom prejela darilni bon, ki ga lahko izkoristijo v Hiši daril v Slovenskih Konjicah. Do konca septembra bodo kupce nagradili tudi z brezplačnimi majicami.