Grobelno: otrokom ukradli tobogan z igrišča

Šentjurski policisti poročajo, da je nekdo pred dnevi z otroškega igrišča na Grobelnem ukradel tobogan. Storilca še iščejo. V minulih dneh so med drugim policisti na Šentjurskem tudi zasegli avtomobil vozniku, ki je v Kostrivnici vozil brez vozniškega dovoljenja.

Še drugi dogodki, o katerih poročajo šentjurski policisti:

Nesramen do tašče

Policisti so bili 18. 5. 2017 obveščeni, da naj bi se zet nesramno obnašal do tasta in tašče. Na kraju so policisti ugotovili, da je občan dejansko kršil javni red in mir, zaradi česar so mu izdali plačilni nalog.

Tatvina iz tovornjaka

V noči na 18.05.2017 je voznik romunskega tovornega avtomobila spal v tovornem vozilu na počivališču Zima. V tem času mu je neznanec iz kabine tovornega avtomobila odtujil 2 mobitela in okoli 500 € gotovine.

Poškodovan motorist

Policisti so 19. 5. 2017 obravnavali prometno nesrečo, v kateri se je hudo telesno poškodoval motorist. Policisti so na kraju ugotovili, da je do prometne nesreče prišlo zaradi neprilagojene hitrosti, zaradi česar je motorist padel, drseče motorno kolo pa je zadelo v osebni avtomobil. Motoristu bo izdan plačilni nalog.

Varnost kolesarjev

Od 15. 5. 2017 do 29. 5 .2017 poteka akcija usmerjena za varnost kolesarjev, kot tudi ugotavljanju njihovih kršitev, v cilju preprečevanja prometnih nesreč z najhujšimi posledicami. Svetujemo, da ste s svojim obnašanjem in vožnjo vzor svojim najmlajšim in bližnjim, ki se šele učijo pravil obnašanja v prometu in so jim posledice v prometnih nesrečah tuje.

Simon Veber, pomočnik komandirja PP Šentjur