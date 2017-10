Gradbeni stroji na konjiških in zreških cestah

V zreški občini v zadnjem obdobju precej delajo na komunalno-cestni infrastrukturi. Odsek ceste sanirajo v Dobrovljah, začeli so tudi z izgradnjo celotne komunalne infrastrukture v bodočem stanovanjskem naselju ‘Stanojevič’. Štefan Posilovič z Občine Zreče pa je izpostavil še en projekt: “Urejamo mini krožišče na Kovaški cesti pri ‘spodnji industrijski coni Unior’. Pričakujemo, da bo zadeva končana do konca oktobra.”

Na cestah delajo tudi v sosednji konjiški občini. Tam so pred kratkim sanirali tlak iz granitnih kock na krožišču pri Gostišču Fink v Slovenskih Konjicah. Pred tem so iz naslova vzdrževanja preuredili še otok na omenjenem krožišču. Pripravljajo se tudi na rekonstrukcijo križišča v Novem Tepanju, kjer naj bi v drugi polovici oktobra začeli urejati novi zavijalec. Vrednost del ocenjujejo na 300 tisoč evrov, denar pa bo v celoti zagotovila Direkcija RS za infrastrukturo.

Foto: arhiv lokalnega časopisa NOVICE