Gostujoče predavanje arhitekta Janka Rožiča

Tedensko srečevanje mladih arhitektov in oblikovalcev v okviru projekta Mladinske kreativne produkcije (MKP) poteka v Mladinskem centru Dravinjske doline (MCDD), kjer se snujeta idejni zasnovi mladinskega hostla. Delo v mladinski kreativni skupnosti poteka pod mentorstvom arhitektke Mie Crnič, tokrat pa je bil gostujoči predavatelj arhitekt in filozof Janko Rožič. Za mlade je pripravil predavanje, kjer je predstavil nekaj svojih projektov. Po predstavitvi je pregledal tlorise in prereze nastajajočih idejnih projektov ter udeležencem ponudil nadaljnje usmeritve. Projekt MKP sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. (A. K.)