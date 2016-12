Gospodarstveniki v Laškem

Gospodarske razmere v regiji so boljše kot v preteklih letih, gospodarstveniki pa so optimistični pri napovedih gospodarske rasti v prihodnjih dveh letih. Kljub 260 milijonom skupnega neto dobička, ki ga je zabeležila naša regija, pa so gospodarstveniki na srečanju v okviru Regionalne gospodarske zbornice Celje dejali, da rasti, kot je statistična, sami ne opažajo. Direktorji podjetij, poslanci savinjske regije in župani so se z gospodarskim ministrom srečali minuli teden v Thermani Laško.

