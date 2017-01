Gospodarska cona Rogatec vabi investitorje

Na torkovi poslovni konferenci so predstavili možnosti naložb v poslovni coni v Rogatcu. Gre za eno redkih tovrstnih con v savinjski regiji. Na dobrih štirih hektarih je predvidenih 30 parcel različnih velikosti, ki so lahko namenjene raznovrstnim dejavnostim. Vanjo želijo privabiti domače in tuje investitorje. Površina je utrjena v makadamski in asfaltni izvedbi in ima urejen dostop z odcepom z glavne ceste, do območja je zgrajen tudi krak železniškega tira.

Prednost za prve naložbenike

Priložnost naložb v cono so na konferenci predstavili predstavniki Občine Rogatec, Ministrstva za gospodarstvo in družbe Anepremičnine. Slednja, ki je lastnik dotičnega zemljišča, bo ta prodajala med 24 in 36 evri za m2, je napovedal direktor družbe Gregor Žvipelj in izpostavil, da bodo prvi naložbeniki v prednosti tako z vidika cene kot tudi možnosti večje izbire parcel. Župan Martin Mikolič je prepričan, da je Rogatec kljub svoji majhnosti lahko zanimiv za investitorje. “Mejimo z gospodarsko najrazvitejšo regijo na Hrvaškem in eno najrazvitejših občin v sosednji državi. Ob tem smo le dobrih 10 km oddaljeni od hrvaških avtocestnih povezav, avtocesta proti Gruškovju pa nas bo naslednje leto povezala še s severnim delom naše države,” je izpostavil. Ob tej priložnosti je še obljubil, da bodo bodočim investitorjem nudili vso pomoč in podporo, saj so med drugim ena izmed redkih občin, ki so sprejeli prostorski načrt in že več let spodbujajo hitrejši gospodarski razvoj občine, ki potrebuje nova delovna mesta. V okviru konference so še predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in agencije SPIRIT predstavili finančne spodbude, ki jih bodo v tem letu lahko črpala podjetja. Optimističen je bil tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki je spregovoril o pripravi zakona o spodbujanju investicij. Med udeleženci konference so bili še predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Marjan Mačkošek, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Branko Meh, član uprave Abanke Matej Golob Matzele in številni podjetniki.