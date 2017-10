Godbeno kulinarična nedelja privabila številne obiskovalce

Ploščad pred Kulturnim domom Šmarje pri Jelšah je včeraj postregla z obilico dobre glasbe godb na pihala, s kulinariko in številnimi stojnicami domačih ponudnikov. Zavod za turizem, šport in mladino, Javni sklad za kulturne dejavnosti OI Šmarje ter Društvo godbenikov Šmarje pri Jelšah so pripravili 1. Festival godb in kulinarike.

Na ploščadi se je tako skozi celotno nedeljsko dopoldne zvrstilo več kot 400 godbenikov in godbenic, ki so skupno sestavljali 12 godb iz Slovenije in tujine, obiskovalci so lahko svoje brbončice razvajali v Kuhni pod jelšami, domače pridelke in izdelke so lahko kupovali na stojnicah, otroci pa so se zabavali v ustvarjalnih delavnicah.

Organizatorji, ki so bili z odzivom na dogodek več kot zadovoljni, so že pred zaključkom prvega festivala obljubili, da bo tovrstni dogodek postal tradicionalen, trudili pa se bodo da bo še boljši.

Več o samem dogodku boste lahko prebrali v Rogaških novicah.