Gledališče Zarja Celje: Premierno uprizorili Vanjo

Pretekli petek je v KUD Zarja Trnovlje potekala gledališka premiera Antona Pavlovič Čehov z naslovom Vanja, v izvedbi Gledališča Zarja. Gre za eno temeljnih del ruskega realizma ter evropske klasike. Izpostavlja problem nezainteresiranosti družbe in posameznika, nemoči in prepričanja, da se na splošno družbeno klimo in življenje tako ali tako ne da ali ne splača vplivati. Junaki v predstavi ugotavljajo, kako so zamudili vse priložnosti v življenju ter se prepustijo toku (ne)dogajanja. Podobno danes doživljajo mladi izobraženci, ki se zaradi nestabilnosti v življenju brez ciljev, idej, želj in volje po spremembi prepustijo usodi. Predstava, ki je ob premieri doživela veliko navdušenja, se na odrske deske vrača ponovno to sredo.

Podrobneje o dogajanju v sredini številki Celjana.

Foto FAS