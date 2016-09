Gasilci iz avtomobila v Dravinji rešili dva otroka

Sinoči nekaj po 18-ti je na Kovaški cesti v Zrečah vozilo, v katerem sta bila dva otroka, iz parkirišča pred stanovanjsko hišo nenadzorovano zapeljalo v Dravinjo.

Gasilci PGD Zreče so s tehničnim posegom rešili otroka iz vozila in izvlekli vozilo iz Dravinje. Reševalci iz Slovenskih Konjic so otroka oskrbeli in prepeljali v bolnišnico v Celje.

Do izteka nevarnih tekočin ni prišlo.

Po neuradnih informacijah naj bi se nesreča zgodila v bližini zreškega Spara, avto pa naj bi se začel premikati zaradi nezategnjene ročne zavore.

Več informacij tekom dopoldneva.