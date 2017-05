Gajser dvakrat padel in izgubil skupno vodstvo

Makolčan Tim Gajser se velike nagrade Latvije, sedme letošnje preizkušnje svetovnega prvenstva v motokrosu, ne bo rad spominjal. V obeh vožnjah razreda MXGP je padel, po prvem padcu je še vstal in napredoval do 14. mesta, po drugem pa ni mogel nadaljevati. S tem je moral skupno vodstvo prepustiti Antoniu Cairoliju, ki je bil v prvi vožnji peti, v drugi pa drugi – Italijan ima zdaj 17 točk prednosti.

Prvi zdravniški pregledi so pokazali, da Gajser nima nič zlomljenega, čeprav čuti močne bolečine po vsem telesu. Ali bo moral izpustiti kakšno tekmo, pa je še prehitro napovedovati, saj ga dodatni zdravniški pregledi čakajo šele v domovini. Naslednja dirka bo velika nagrada Nemčije v Teutschenthalu, in sicer 21. maja.

Foto: Hondaproracing