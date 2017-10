Futsal klub Kebelj računa na zgornji del lestvice

Za Futsal klub Kebelj je bil uvod v novo sezono rezultatsko uspešen. V 1. krogu 2. slovenske futsal lige so Kebeljčani pred dnevi doma s premagali ŠD Extrem. “Res smo zadovoljni. Igrali smo proti dobri ekipi, ki je v Oplotnico prišla zelo motivirana. Fantje, ki so igrali, so pokazali, da upoštevajo tisto, kar se učimo na treningih, in to je najbolj pomembno,” je takoj po koncu tekme dejal Gorazd Videčnik, ki se je vrnil na klop članskega moštva s Keblja. Obetaven start v novo sezono veseli tudi predsednika kluba in igralca Franja Videčnika, ki računa, da se bodo z mlado ekipo uvrstili v zgornji del drugoligaške lestvice. Kebeljčane jutri čaka prvo letošnje gostovanje, odšli bodo v Logatec.

