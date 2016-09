S prvim septembrom se je začelo novo šolsko leto. Da bo prvi šolski dan za vse prvošolke in prvošolce ostal v lepem spominu so na osnovnih šolah poskrbeli za skupinska fotografiranja. V galeriji si oglejte fotografije prvošolčkov osnovnih šol na Konjiškem, Zreškem, Vitanjskem in Oplotniškem. Galerijo bomo sproti osveževali.

