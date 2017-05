Finale lige Nova KBM: Olimpiji še druga srečna zmaga

Union Olimpija : Rogaška 77:75 na drugi tekmi, 2 : 0 v finalu državnega prvenstva za košarkarje – to so najpomembnejše številke dvoboja Slatinčanov in Ljubljančanov.

Podobno kot prva tekma se je tudi druga v Tivoliju končala po drami v zadnjih sekundah in srečnem razpletu za ljubljanske košarkarje, ki so do zmage prišli po zadetem metu za tri točke Jeffersona iz nemogočega položaja. Slatinski košarkarji so spet večino tekme lovili prednost nasprotnikov, ki je na začetku zadnje četrtine znašala že 10 točk, a so z nekaj uspešnimi akcijami prešli v vodstvo, na koncu pa jim je zmanjkalo nekaj športne sreče.

Pri Union Olimpiji je Jefferson dosegel 16 točk, Janković 15, pri Slatinčanih je Ferme prispeval 19 točk, Jonhs (8 skokov), Davis in Đuranović (7 skokov) po 14, Fon 7 in Drobnjak 5.

Tretja, morda že odločilna tekam bo jutri, v nedeljo, v Rogaški Slatini.