Evropski teden mobilnosti v Šmarju pri Jelšah

Včeraj so parkirišča ob občinski stavbi, sodišču in upravni enoti v Šmarju pri Jelšah zaprli za ves promet. Parkirišče so namreč spremenili v igrišče.

Prireditev ‘Parkirišče je lahko igrišče’ so organizirali v sklopu evropskega tedna mobilnosti (ETM), ki se mu letos z dvema dogodkoma prvič pridružuje tudi Občina Šmarje pri Jelšah. ETM v evropskih državah poteka vsako leto od 16. do 22. septembra (od leta 2002) s ciljem ozaveščati in spodbujati k izvajanju trajnih ukrepov, ki izboljšujejo stanje na področju trajnostnega prometa v posameznih državah, mestih, naseljih.

Osrednja tema letošnjega tedna mobilnosti je Pametna mobilnost za gospodarsko uspešnost. Raziskave kažejo, da imajo mesta, ki se zavzemajo za trajnostno mobilnost, opazno ekonomsko prednost. Vrednost nepremičnin v mestih z dobro kolesarsko infrastrukturo in učinkovitim javnim prevozom je višja. Otroci, ki gredo v šolo peš ali s kolesom, dosegajo boljše rezultate. Zaposleni pešci in kolesarji v povprečju delajo učinkoviteje od voznikov avtomobilov, gredo manjkrat k zdravniku in manj časa preživijo na bolniški. Vse to ima pozitiven vpliv na ekonomski položaj lokalne skupnosti, k čemur lahko prispeva prav vsak od nas.