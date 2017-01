Ekskluzivno: kje na Štajerskem dobite službo?

Letos bodo precej novih sodelavcev zaposlili tudi v številnih podjetjih na Štajerskem. Več sto novih delovnih mest so v nekaterih večjih podjetjih na širšem Celjskem in Bistriškem našteli novinarji medijske hiše Novice.

Za lokalne časopise Novice, Celjan, Rogaške novice in Bistriške novice so novinarji naše medijske hiše govorili z 20 večjimi delodajalci v regiji in prav vsi za letos obljubljajo nove zaposlitve. A visoki brezposelnosti navkljub imajo nekateri delodajalci pri zaposlovanju želenih kadrov tudi težave. Najbolj pogrešajo tistes tehničnimi znanji in s področja gostinstva ter živilstva.

V lokalnih časopisih medijske hiše Novice preberite, katerih 20 podjetij na širšem Celjskem in Bistriškem bo v prihodnjih tednih in mesecih zaposlilo več sto novih sodelavcev in koga točno iščejo. Že danes članek najdete v NOVICAH!