Dve poroki: Televizijska v Žički kartuziji, sanjska v Europarku

Poroka velja za poseben, čaroben korak v potrditvi medsebojne ljubezni. Porok se ne veselijo samo pari, pač pa tudi vsi bližnji, ki so na veliki dan priča večnim zaobljubam in sreči v očeh. Vendar pa poroka predstavlja tudi velik finančni zalogaj. Tega se zavedajo tudi različna podjetja, ki s prav posebnim veseljem pripravljajo takšne akcije in tako priskočijo na pomoč pri pripravah na poroko. Trenutno lahko spremljamo kar dva takšna projekta, ki bosta na koncu poskrbela za nepozabno potrditev zvestobe in ljubezni.

V televizijski oddaji Dobro jutro na prvem programu nacionalne televizije že šesto sezono zapored pripravljajo ‘Tv poroko’. Par, ki ga bodo izbrali letos, bodo spomladi poročili v Žički kartuziji. Trije pari finalisti bodo pred tem tudi nekaj dni bivali v Vinogradniškem dvorcu konjiškega Zlatega griča. Pri pripravah Tv poroke bo pomagala tudi ekipa Gastuža, ki letos sicer obeležuje 550-letnico delovanja in je verjetno najstarejša gostilna na Slovenskem.

Minuli ponedeljek so se trije finalisti predstavili v oddaji Dobro jutro. Karin Lazar in Urban Žertek sta prvi finalni par, ki prihaja iz Zasavja. S Primorske prihaja drugi finalni par, Jasmina Ban in Matej Pistotnik. Vanja Rajter in Blaž Zavolovšek sta tretji finalni par, ki prihaja iz Zgornje Savinjske doline. Vsak teden bodo skupaj s Sašo Einsiedler, komunikacijsko trenerko in svetovalko, mediatorko ter psihoterapevtko Vesno Jarc razreševali partnerske dileme. Vsak teden se bo stalnima komentatorkama pridružil še gostujoči komentator, ki bo parom prav tako postavljal različna vprašanja.

V prvi oddaji je bil to glasbenik, televizijski in radijski voditelj ter diplomant Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani, Blaž Švab. Med drugim je finalistom postavil zanimiva vprašanja, že v uvodnem pogovoru pa je poudaril, da je bistven v partnerskem odnosu dober pogovor. »Slovenkam in Slovencem težko steče lep osebni pogovor. Veliko je govora o tem, praktično pa se nam zatika. Kako se pogovarjati na dober način, da se oba partnerja ob koncu počutita kot zmagovalca, mislim, da je to kar umetnost.« Pohvalil je tudi izbor lokacije poroke in dejal, da ima Žička kartuzija prav posebno energijo.

Gledalci lahko za svoj najljubši par v oddaji Dobro jutro glasujete od ponedeljka do petka (z izjemo praznikov), med oddajo. Za svojega favorita boste lahko navijali skozi šest tednov, v sedmi oddaji pa bosta ostala samo še dva para. Zmaga tisti par, ki prejme največje število telefonsko oddanih glasov skozi šest tednov in v zadnji, finalni oddaji.

Sanjska poroka

Sanjsko poroko pa letos pripravljajo tudi v mariborskem Europarku. Pet finalistov so predstavili ravno na valentinovo. Finalne pare je izbrala žirija, ki so jo sestavljali priljubljen boksar Dejan Zavec, psihoterapevtka dr. Veronika Podgoršek, stilistka in koreografinja Ana Žvorc ter center managerko Europarka Simona Mandl.

Odločitev o zmagovalcu pa je zdaj v rokah javnosti. Finaliste si lahko ogledate na njihovi spletni strani, med drugim pa se za sanjsko poroko potegujeta tudi Samanta Posilović, ki prihaja iz Rogatca in Jurij Korbar iz Rogaške Slatine. Spoznala sta se v tovarni, kjer sta skupaj delala. Preskočila je iskrica in rodila se je ljubezen. Po nekaj letih ju je pot vodila na poletni oddih v Grčijo, na otok Samos. Lepota otoka ju je odpeljala do prečudovite male cerkvice, kjer sta se zaročila. Rada se družita in sprehajata v naravi, predvsem pa veliko časa namenita drug drugemu, kar je zanju najbolj pomembno. Načrtujeta tudi družino in poroko. Rada imata izzive, zato sta se prijavila na Europarkovo sanjsko poroko in verjameta, da jima bo uspelo.

Srečna zmagovalca bosta razglašena predzadnji ponedeljek v marcu, večno zvestobo pa si bosta na Europarkovi sanjski poroki obljubila drugo majsko soboto.