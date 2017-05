Družine na Celjskem v nedeljo že 12. leto zapored na kolo

Zadnja nedelja v maju je tradicionalno na Celjskem rezervirana za družinsko rekreativno-kolesarsko druženje. Že 12. leto zapored bodo ljubitelji kolesarjenja, pričakujejo jih več kot 600, zavrteli pedala in se podali po sedmih različno zahtevnih trasah. V nedeljo, 28. maja, ob 10. uri bodo starti v šestih občinskih središčih: v Celju, Vojniku, Žalcu, Štorah, Šentjurju in Slovenskih Konjicah. Najmlajši kolesarji v spremstvu odraslih in rolarji bodo startali ob 10.15 pred Citycentrom Celje po novi ‘junior’ trasi, ki je še bolj varna in nekoliko krajša od lanske. V primeru slabega vremena bo prireditev prestavljena na nedeljo, 4. oziroma 11. junija.

“Mesec maj bi lahko poimenovali tudi mesec kolesarjenja. Je namreč idealen šport za ta letni čas in primeren za opazovanje narave. Kolesarska akcija Na kolo 2017 ponuja športnim rekreativcem sedem označenih kolesarskih poti. Udeleženci se glede na pripravljenost lahko odločijo za lažje kolesarjenje ali uberejo zahtevnejšo traso, denimo iz Slovenskih Konjic,” je povedala vodja organizacijskega odbora Snežana Delakorda.

Ob 10. uri bodo starti v Celju pred Citycentrom, v Šentjurju na parkirišču Športnega parka, v Štorah pred športnim parkom Lipa, v Slovenskih Konjicah pred trgovino Spar, v Vojniku pred Občino in v Žalcu prav tako pred Občino. Različni starti pomenijo tudi različne dolžine tras, od 16 pa tja do 39 kilometrov, kolikor bodo morali prekolesariti tisti, ki bodo svojo pot začeli v Slovenskih Konjicah. Vsem pa je skupni cilj v Celju na parkirišču Citycentra.

Velik poudarek na vseh trasah je na varnosti, saj je zagotovljeno skoraj 100 članov spremljevalnega osebja – spremstvo policije in redarjev na motorjih, na bolj izpostavljenih točkah po vseh trasah so prisotni tudi redarji.

“Vsa leta smo ponosni pokrovitelj majske kolesarske akcije in tudi gostitelj preko 600 udeležencev, ki se zberejo na skupnem cilju ravno pri nas, pred Citycentrom Celje,” je o dolgoletni podpori povedala center managerka Darja Lesjak in dodala: “Na kolo vabimo še posebej družine, saj želimo spodbuditi aktivno preživljanje časa in najmlajšim ponuditi dober zgled. Vse udeležence na cilju čaka topla malica, spominska majica, najmlajše tudi sladoled ter zabavno žrebanje več kot 100 privlačnih praktičnih nagrad.”

