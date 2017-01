Drugi večer z Banovški + FOTO

Včeraj je narodno zabavni ansambel Banovški pripravil že drugi koncert z naslovom Večer z Banovški.

Koncert je tokrat potekal v športni dvorani Milenij v Oplotnici, ogledat pa si ga je prišlo okoli 1.300 ljudi – dvorana je bila polna do zadnjega kotička.

Na koncertu so med drugim kot gostje nastopili Mladi korenjaki, Murni, Ansambel Roka Žlindre, Glas, Ansambel Franca Miheliča, Brane Klavžar. Zaigrala sta tudi dva orkestra mladih harmonikarjev, ki jih jih poučuje Matej Banovšek. V celoto je koncert povezala voditeljica Darja Gajšek.

V nedeljo je bila v OŠ Pohorskega bataljona v Oplotnici na ogled postavljena potujoča razstava “Moje plošče so moje knjige”, ki jo pripravlja družina pokojnega glasbenika Lojzeta Slaka.

Bil je čudovit večer, poln glasbe. Več v četrtkovem lokalnem časopisu NOVICE.

