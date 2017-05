Novo gasilsko vozilo so minulo soboto prevzeli gasilci v Dolgi Gori, ob 30-letnici Prostovoljnega gasilskega društva. Novo vozilo bo gasilcem olajšalo delo in omogočilo hitrejše posredovanje. Vredno je več kot 73 tisoč evrov. Kot so zapisali na Občini Šentjur, so skupaj z Gasilsko zvezo Šentjur prispevali 38.700 evrov, preostanek pa so zbrali gasilci sami.

Foto: Občina Šentjur