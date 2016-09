Dnevi odprtih vrat v Steklarni Rogaška

Vse od danes pa do sobote v Steklarni Rogaška pripravljajo dneve odprtih vrat. V steklarni z več kot 350-letno tradicijo, bodo poskrbeli za brezplačne vodene oglede skozi proizvodnjo. Prikazali bodo, kako nastajajo najprestižnejši in svetovno poznani izdelki Steklarne Rogaška. Steklarski mojstri bodo prikazali celoten postopek izdelave raznovrstnih kristalnih izdelkov s tehniko pihanja in brušenja stekla. Vodeni ogledi so možni vsak dan ob 9.00, 11.00, 14.00 in 16.00.

V tem času bodo v tudi v vseh treh prodajalnah Steklarne Rogaška v Ljubljani, Kopru in Rogaški Slatini poskrbeli za popuste na kristalne izdelke, do kar 80 odstotkov.