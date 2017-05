Dirka Po Sloveniji: kraljevska etapa s ciljem na Rogli

Organizatorji 24. kolesarske dirke Po Sloveniji so pred dnevi predstavili letošnjo traso. Karavana bo v sklopu štiridnevnega dogodka prevozila kar precej kilometrov tudi po štajerskih cestah. Kraljevska etapa bo tretja, začela se bo v Celju, končala na Rogli, vmes pa bosta še vzpona na Padeški Vrh in Veliko Tinje. Start četrte etape bo v Rogaški Slatini, cilj pa tradicionalno v Novem mestu. Dirka bo sicer na sporedu od 15. do 18. junija, začela pa se bo v Kopru. Letos jo bo prenašal tudi sloviti Eurosport.