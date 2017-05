Desetletje Rotary kluba Celje – Barbara Celjska

1 od 4

Rotary klub Celje – Barbara Celjska praznuje desetletje delovanja. Združuje 31 članov, so drugi po velikosti v Sloveniji ter eni izmed najbolj aktivnih. Kot je pojasnil njihov predsednik Henrik Dvoršak delujejo s samo enim ciljem: »Nekaterim pomagamo preživeti, drugim pa doseči svoje sanje v izobrazbi.« V desetih letih so v klubu zbrali okrog 225 tisoč evrov in jih vse podelili naprej. Na minuli predstavitvi so ŽKK Cinkarna Celje namenili sponzorsko donacijo v višini 1000 evrov, ki jo bo klub porabil za nakup opreme za mlajše selekcije. Rotary klub Celje – Barbara Celjska bo v naslednjem rotarijskem letu, začenja se 1. julija, vodil Miran Gracer st..