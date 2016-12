Danes sta na štajerskih cestah umrli že dve osebi

Zaradi prometne nesreče je zdaj (13.00) še zaprta štajerska avtocesta med priključkoma Slovenska Bistrica jug in Slovenske Konjice proti Ljubljani. Policisti so ugotovili, da je voznica osebnega avtomobila trčila v zadnji del tovornega vozila, rane pa so bile tako hude, da je na kraju prometne nesreče umrla.

Že zjutraj, malo pred sedmo, pa je v bližini razcepa Slivnica, umrl povzročitelj nesreče. To je bil 58-letni moški, ki je zavijal levo na regionalno cesto proti Slivnici oz. Slov. Biistrici. Ob zavijanju ni pustil mimo osebenga avtomobila, ki ga je z nasprotne smeri pravilno pripeljal 29-letni voznik. Zaradi tega je prišlo do čelnega trčenja. V nesreči je bil lažje ranjen tudi 29-letnik.