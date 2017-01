Danes slavi najstarejši moški v občini Slovenska Bistrica

Danes praznuje svoj 98. rojstni dan najstarejši moški v občini Slovenska Bistrica – Maksimiljan Vrečko iz Zgornje Polskave.

Še vedno je krepkega zdravja in večinoma sam poskrbi zase, za dom in okolico. Vsak dan sede na skuter in se odpelje na kosilo v bližnjo gostilno. Še vedno je tudi zvest nekaterim krajevnim društvom, v katerih je nekoč zelo aktivno sodeloval. V prvi vrsti je bil – gasilec. Član društva je postal pred 70. leti, leta 1947, ter v obdobju 1948 in 1950 opravljal odgovorne naloge poveljnika društva. Leta 2002 mu je bil podeljen naziv častnega člana društva.

