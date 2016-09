Cinkarna Celje, ki po navadi sodeluje v natečajih z osnovnimi in srednjimi šolami, je tokrat namesto osnovnošolcev k sodelovanju povabila študente. Dijake in študente katerekoli smeri je izzvala, da iz predpantinirane titancinkove pločevine oblikujejo uporabne ali umetniške izdelke. Za nekatere bodo avtorji prejeli denarne nagrade, izbrane pa bo celjska Cinkarna tudi implementirala v širšo v uporabo. Rok za prijavo na natečaj je do konca tega leta.

Več preberite v časopisu CELJAN.