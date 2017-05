Četrtošolci v Oplotnici pokazali znanje, spretnost in sodelovanje

4. predtekmovanje 12. Otroške varnostne olimpijade je dopoldne potekalo pri Osnovni šoli Pohorskega bataljona v Oplotnici. Predtekmovanja se je udeležilo 21 ekip z območja policijskih postaj Slovenska Bistrica in Rače. Četrtošolci so se pomerili v štirih nalogah, kjer so pokazali znanje, spretnost, hitrost in medsebojno sodelovanje.

Dogajanje je med odmorom popestrila tudi predstavitev interventnih služb.

V finale, ki bo junija v Mariboru, so se uvrstili: OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec, OŠ Anice Černejeve Makole in OŠ Dušana Flisa – podružnica Reka Pohorje.

Podrobneje o dogajanju pa naslednji teden v lokalnem časopisu NOVICE.