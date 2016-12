Ceste so lahko bolj spolzke kot v običajni zimi

Marsikje na Štajerskem so se danes zjutraj vozniki spet srečali s spolzkimi cestišči. Ceste so te dni lahko celo bolj spolzke kot v običajni zimi.

Vzdrževalci ceste posipajo s soljo, ki nase veže vlago, na cestah se nabira vse več smoga in delcev umazanije, že skoraj mesec pa ni bilo padavin, ki bi to sprala. Svoje prispevajo še rosenje iz megle in nizke temperature.Posebej spolzki so odseki v senčnih legah in ob vodotokih, kamor ne posije sonce.

VOC Celje, vzdrževalec državnih in nekaterih občinskih cest v Savinjski regiji in na Koroškem, v teh dneh udeležence v prometu opozarja na posebno pazljivost na cestah, še posebno pa na odsekih, ki se zaradi vremenskih razmer ne osušijo.