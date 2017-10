Center Sonček na Pragerskem dobil novi rastlinjak

Ob svetovnem dnevu cerebralne paralize po vsej Sloveniji odpro vrata Centrov Sonček in predstavljajo delo in življenje oseb z invalidnostjo. Ena takih stanovanjskih skupin deluje tudi na Pragerskem. Bivanje v institucionalnem varstvu nudi desetim osebam.

Ob dnevu odprtih vrat so tokrat pripravili predavanje o zgodnji obravnavi ljudi z posebnimi potrebami, hkrati pa so to združili s prevzemom donacije za nabavo montažnega rastlinjaka. »Skupaj z vso opremo je vreden okoli 1.100 evrov in je za nas velika pridobitev, saj bomo v njem gojili razno zelenjavo, pri čemer bodo vključeni naši stanovalci in jim bomo tako omogočili malo bolj normalno življenje,« je dejal vodja skupine Dejan Sedovšek.

